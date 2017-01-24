Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetenin @NYTvideo hesabından paylaşılan bir mesaj, Washington'ın korkularını ‘gerçeğe dönüştürdü.'

Sabah saatlerinde hackerların eline geçtiği düşünülen hesaptan “SON DAKİKA: Vladimir Putin'in Rusya'nın ABD'ye füze saldırısı gerçekleştireceği yönünde bilgi sızdı” ifadeleri paylaşıldı. Mesaj daha sonra sabah 10.00 sularında da silindi.

Aynı hesaptan daha sonra yapılan açıklamada ise “Bu hesaptan daha önce bizim iznimiz dışında atılan tweetleri sildik. Konuyla ilgili inceleme gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.