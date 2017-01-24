Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleden Mısır'la ikili ilişkilere, yeni Başkan Donald Trump'ın ilk icraatından yemin törenine kaç kişinin katıldığına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Barack Obama döneminde Amerikan medyasının önde gelen kuruluşlarının ilk sözü alarak başladığı basın toplantılarının aksine Spicer'ın, söz konusu medya kuruluşlarının temsilcilerine toplantının sonuna doğru söz vermesi dikkati çekti.

Spicer, DEAŞ'la mücadelede oldukça kararlı olduklarını belirterek, bu mücadeleye destek olan tüm kesimlerle çalışabileceklerini ifade etti.

DEAŞ'la mücadele için gerekirse Rusya ile Suriye'de beraber çalışabileceklerini vurgulayan Spicer, "Sanırım Başkan (Trump) bu konuda oldukça açıktı. DEAŞ'ı yenme konusunda çıkarlarımızı paylaşan tüm ülkelerle birlikte çalışacağız. Eğer DEAŞ'la savaşma anlamında bir yol varsa ve ulusal çıkarlarımızla da örtüşüyorsa, bu ister Rusya olsun ister başka bir ülke, bunu deneriz." dedi.

SİSİ İLE GÖRÜŞME

Spicer, Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile dün sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını anlattı.

ABD'nin, Mısır'ın terörle mücadeledeki çabalarını desteklemeye ve bu ülkeye askeri destek vermeye devam edeceğini aktaran Spicer, "Başkan Trump, Mısır'la güçlü ikili ilişkilere bağlılığını bir kez daha dile getirdi." ifadesini kullandı.

Spicer, görüşmede Sisi'nin yeni dönemde ABD'ye ziyarette bulunması konusunun ele alındığı bilgisini de paylaştı.

TRUMP'IN İLK ADIMLARI

Yeni ABD Başkanı Trump'ın Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çekilmesi kararını "Amerikan halkının çıkarları bunu gerektiriyordu." sözüyle savunan Spicer, tüm dünyada Amerikan çıkarlarına uygun ticari ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Trump'ın ülkenin farklı bölgelerinden iş adamlarıyla da bir araya geldiğini ve Amerikan işçilerinin menfaatine olacak konuları konuşma imkanı bulduğunu kaydeden Spicer, önceliklerinin istihdamı artırmak olduğuna değindi.

Sean Spicer, Trump'ın, Amerikan istihbarat kurumlarının "başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale edip etmediğine ilişkin" başlattığı soruşturmanın durdurulması gibi bir emir vermediğine dikkati çekti.

YEMİN TÖRENİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Beyaz Saray Sözcüsü, geçen cuma günü gerçekleştirilen Trump'ın yemin törenine kaç kişinin katıldığına ilişkin tartışmalar hakkında medyanın bir bölümünü eleştirdi. Spicer, Trump'ın yemin töreninin, ABD tarihinin en fazla izlenen yemin töreni olduğunu iddia etti.

Bazı medya kuruluşlarının "Trump'ın başarısını gölgelemeye çalıştığını" ileri süren Spicer, net bir sayı vermese de törendeki katılımcı sayısının medyada belirtilenden çok daha fazla olduğunu savundu.

Spicer, ABD genelinde geçen cumartesi günü yapılan Trump karşıtı protestoları, "ülkedeki özgürlüklerin barışçıl bir şekilde kullanımı" olarak niteledi.

ABD'de geçen cuma günü yemin ederek görevine başlayan Trump'ı protesto etmek isteyen yüz binlerce kişi, cumartesi günü ülke genelinde "kadın yürüyüşü" başlığı altında eylemler düzenlemişti.