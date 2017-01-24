Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iohannis, Cotroceni sarayında düzenlediği basın toplantısında, hükümet tarafından meclise sunulan teklife karşı protestoların yoğunluğu nedeniyle söz konusu tasarıyı halka götürmek istediğini söyledi.

Tasarıya halkın ilgisinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Iohannis, bu durumda referandumla Romanyalılara hükümetle aynı fikirde olup olmadıklarının sorulacağını dile getirdi.

Iohannis, iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin 11 Aralık 2016'daki seçim öncesi programında af tasarısının bulunmadığını da vurguladı.

- "Gösteriler hükümet karşıtı ve anayasaya aykırı"

Sosyal Demokrat Parti lideri ve Meclis Başkanı Liviu Dragnea ise Iohannis'in açıklamasının ardından Romania televizyonuna verdiği demeçte, tasarı aleyhindeki gösterileri "hükümet karşıtı ve anayasaya aykırı" olarak niteledi.

Dragnea, gösterilerin Iohannis'in söz konusu tasarıyı referanduma sunmasını sağlamak için yapıldığını öne sürdü.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Üniversite Meydanı'nda 22 Ocak akşamı toplanan 15 bini aşkın kişi, hükümetin hazırladığı, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişiler için af öngören tasarıyı protesto etmek amacıyla hükümet binası ve iktidar partisinin genel merkez binasına yürümüştü.

Cumhurbaşkanı Iohannis, Üniversite Meydanı'na gelerek göstericilere destek vermiş, ayrıca sosyal medya üzerinden tasarıya tepkisini açıklamıştı.

Ülke geneline yayılan protestolarda göstericiler, düzenlemenin yürürlüğe konulması halinde yolsuzlukla mücadeleyi zayıflatacağını savunuyor.