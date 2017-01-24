Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin ‘ABD ile İsrail arasındaki özel ilişkinin güçlendirilmesi’ konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Trump’ın seçim kampanyasındaki vaatlerine atıfta bulunulan açıklamada söz verildiği gibi ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasına ilişkin ‘ilk aşama’ görüşmelere başlandığı kaydedildi. Gelişmeyi doğrulayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer “Bu konuyu tartışmanın henüz daha ilk aşamalarınızdayız” dedi. Bu açıklama ile Orta Doğu’da hava gerilmeye başladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, olaya tepki göstererek “Trump’ın verdiği söz Orta Doğu için iyi bir gelişme olmayacak. Böyle bir hareket barış sürecinin onarılmamak üzere bozulmasına yol açacaktır” dedi. Hamas yetkilileri de, ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınması hâlinde bölgenin şimdiye kadarki en büyük ateşin içine atılacağını duyurdu.

“İSRAİL’İN YANINDAYIM”

Filistinliler Doğu Kudüs’ü gelecekte kurulacak bir Filistin Devleti’nin başkenti olarak görüyor. İsrail ise Kudüs’ü bir bütün olarak başkenti kabul ediyor. Trump’ın Netanyahu’ya vaatleri Kudüs ile sınırlı kalmadı. Telefon görüşmesinde Trump’ın İsrail’e her konuda yanlarında olduklarına dair güçlü bir mesaj verdiği belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Trump ve Netanyahu, İran’ın tehdit unsuru oluşturduğu konusu da dâhil olmak üzere birçok farklı konuda yakın temas içerisinde olacakları noktasında mutabık kaldıklarını belirttiler” denildi. Trump’ın Netanyahu’yu şubat ayının başında Beyaz Saray’a davet ettiği de bildirildi.