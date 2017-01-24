ABD Başkanı Donald Trump, kendi adını taşıyan şirketinden ve bu şirketin 400 bağlı ortaklığından istifa etti. Yapılan açıklamaya göre Trump, şirketlerindeki yönetim yetkisini oğulları Don ve Eric ile The Trump Organization Mali İşler Direktörü Allen Weisselberg'e devretti. Açıklamada, Trump'ın istifa mektubunu 19 Ocak tarihinde durduğu da ifade edildi.
Trump, şirketinden istifa etti!
24.01.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Donald Trump, şirketinden istifa etti ve iş hayatından çekildi.
Etiketler : trump,
440810 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/440810.aspx
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