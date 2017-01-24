Dünya en büyük mülteci krizlerinden birine şahit oluyor. Her gün farklı coğrafyalardan yansıyan mülteci görüntüleri, insanlığın vicdanını titretiyor. Avrupa'ya ulaşmak için yola düşen binlerce mülteci, Avrupa sınırlarında bekleyişini sürdürürken, özellikle kış mevsiminde mülteciler adeta yaşamak için savaşıyor. "Save the Children" (Çocukları kurtarın) isimli örgüt, her gün çok sayıda sığınmacının Sırbistan'a geldiğini aktararak çoğunun çocuk olduğuna dikkati çekti. Çocukların çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan örgüt, Avrupa Birliği'ne çağrı yaptı.
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24.01.2017 - 16:52 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki mülteci kampında donma tehlikesiyle karşı karşıya olan binlerce mülteci, yaşam mücadelesi veriyor.
Etiketler : mülteci,sırbistan,
440938 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/440938.aspx
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