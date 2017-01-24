Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin'deki İslami Direniş Hareketi (Hamas), ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, İsrail-Filistin çatışmasında yeni bir dönemin başlangıcı olacağı uyarısında bulundu.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını kabul etmedikleri belirtildi.

Bu planın hayata geçirilmesinin, İsrail-Filistin çatışmasında yeni bir dönemin başlangıcı olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, söz konusu adımın tansiyonu yükselteceği, "ateşe benzin dökmek olacağı" kaydedildi.

"Büyükelçiliğin taşınması, ABD'nin İsrail'e tam taraflılığını gösteriyor. Bu da bölgedeki çatışmayla ilgili ABD'ye siyasi rol kaybettirir." denilen açıklamada, uygulanması durumunda ABD'nin dürüst olmadığını ispatlayacağı belirtilen bu planın ayrıca, "Filistin halkının elinde kalan haklarını da alma çabası olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor ancak söz konusu yasa 21 yıldır Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.