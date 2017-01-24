Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Valiliği, belediyenin talebiyle hava kirliliğinin azaltılması için bugün ve yarın, çok fazla kirliliğe sebep oldukları için 2001 modelin altındaki motorlu taşıtların saat 05.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

Motorlu araç sahiplerine ise hava kirliliğine neden olma derecesini belirten "crit'Air" etiketi taşımaları zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda etiket numarası 1 ile 4 arasında olan araçlar trafiğe çıkabilecek. Etiketsiz yol çıkanlar ise 135 avro para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaptığı yazılı açıklamada, toplu ulaşım araçlarının kullanılması ve araçlarda birden fazla kişinin yolculuk yapmasını önerdi. Açıklamada ayrıca Paris ve çevresinde toplu taşıma bilet fiyatlarının düşürüldüğü duyuruldu.

Paris ve çevresinde hava kalitesini ölçen kuruluş Airparif'in yayımladığı son rapora göre, Paris bölgesindeki hava kirliği değeri metreküpte 85 mikrograma çıktı. Raporda motorlu araç trafiği ve bazı bölgelerde ısınma için odun kullanılmasının hava kirliliğinin artmasına neden olduğu belirtildi.

Paris'teki hava kirliliği 1 Aralık'ta son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak metreküpte 146 mikrograma ulaşmıştı. Avrupa Birliği'ndeki (AB) kentlerde kirlilik metreküpte 80 mikrograma ulaştığında hava kirliliği alarmı veriliyor. AB'de hava kirliliği konusunda halkın bilgilendirilmesi için belirlenen seviye ise metreküpte 50 mikrogram.