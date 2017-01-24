Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli Sığınmacı Hakları Veri Projesi (RRDP) adlı sivil toplum kuruluşunun bugün yayımladığı raporda, Yunanistan’daki sığınmacı kamplarında kalanların insan hakları ihlallerine uğradığı iddiasına yer verildi.

RRDP'nin 300'den fazla sığınmacıyla görüşerek hazırladığı rapora göre, sığınmacıların yüzde 45,3’ü Yunanistan’daki kamplarda kendilerini güvende hissetmediğini, yüzde 82,9’u ise bu ülkede polis şiddetine maruz kaldığını dile getiriyor.

Kamplardaki kadınların yüzde 69’unun barındıkları yerlerde kilit bulunmazken, yüzde 37,8'i ise kendisini güvende hissetmediği için tuvalete gitmeye dahi çekindiğini ifade ediyor.

Önemli sayıda sığınmacı kadın, aile içi şiddete maruz kaldığını ve erken yaşta evlendirildiğini dile getirirken, bir kısım sığınmacı da cinsel şiddete, taciz ve tecavüze uğradığını ve fuhşa zorlandığını belirtiyor.

"Yaşamak istediğimiz ülke Yunanistan değil"

Sığınmacıların yüzde 28,6’sı kişisel temizlik için yeterince suya, yüzde 58,5’i de sıcak suya erişemediğini, yüzde 31,6’sı kamplarda en az bir ölüme şahit olduğunu vurguluyor.

Rapora göre, sığınmacıların yüzde 96,4’ü yaşamak istedikleri ülkenin Yunanistan olmadığını söylüyor.

RRDP Başkanı Marta Welander raporla ilgili yaptığı açıklamada, iltica başvurularının işleme alınmasını veya başka bir yere yerleştirilmeyi bekleyen binlerce kişinin Yunanistan’daki sığınmacı kamplarında takılıp kaldığını öne sürerek, "Elimizdeki yeni veriler kaldıkları kampların tekinsiz ve yetersiz olduğunu, Avrupa’da sığınak arayan sığınmacıların insan haklarının kritik bir şekilde altının oyulduğunu gösteriyor." dedi.

Özellikle kadınların durumuna işaret eden Welander, hayat kurtarmak ve sığınmacıların fiziksel ve psikolojik sıhhatine zararlı etkileri azaltmak için gerek sahada gerek politika belirleme aşamasında acil müdahale gerektiğini söyledi.

Yunanistan'da, devlet kontrolündeki 39 kampın yanı sıra resmi olmayan kamplarla BM himayesindeki barınma merkezleri de mevcut.