Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika Haberi... Facebook kurucusu Mark Zuckerberg trafik kazasında öldü haberi gündeme bomba gibi düştü. Milyonlarca insan internet sosyal medyada haberi doğrulamaya çalışıyor. Peki Zuckerberg gerçekten öldü mü? Bunu ilerleyen dakikalarda haberimizde bulabilirsiniz...zıları yanlışlıkla aktif hale getirilmiş. Bu büyük hatadan dolayı herkesten çok özür dileriz" diye belirtti.

2 MİLYONA YAKIN KİŞİ "ÖLDÜ" İLAN ETMİŞTİ

Daha önce Zuckerberg'in Facebook hesabına giren 2 milyona yakın kişinin anasayfalarında "öldü" olarak ilan edilmeleri büyük şokla karşılanmıştı.