Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senato Dış İlişkiler Komitesinde bugün yapılan oylama sonucunda Haley ABD’nin BM temsilciliği görevine getirildi.

Senato’daki Demokrat Partili üyelerce Haley’in dış politika alanında “tecrübesiz” olduğu yönünde eleştiriler yapılmasına rağmen Haley’in Senato’dan rahat bir şekilde geçtiği kaydedildi.

Daha önce Güney Carolina Valisi olarak görev yapan ve başkanlık mücadelesinde ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, “Müslümanların kayıt altına alınması” konusunda Trump’ı eleştirmişti.

Ayrıca Haley, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliği gündeme getirerek, “Kırım Ukrayna’nındır Rusya'nın değildir.” ifadelerini kullanmıştı.