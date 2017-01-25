Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak askerlerinin, Güneydoğu Musul yakınlarındaki Sümer mahallesinde, DEAŞ’a bağlı olmakla suçladıkları üç genci öldürmelerini gösteren video sosyal medyada büyük tepki topladı. Birkaç gün öncesine ait olduğu belirlenen görüntülerde, DEAŞ mensubu olmakla suçlanan üç genç, üniformalı kişiler tarafından önce dövülüyor, ardından da işkence edilip kurşuna diziliyor.

Bütün bu süreci cep telefonu ile kaydeden katliamcılar, sosyal medyadan da bu görüntüleri servis etti. Gençler görüntülerde kendilerinin DEAŞ'la bir alakalarının bulunmadığını söylemelerine rağmen, kutsal değerlere küfreden kişiler tarafından makineli tüfeklerle kurşuna diziliyor.

CUMHURBAŞKANI UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şii terörist grup Haşdi Şâbi'nin Türkmen kenti Telafer'e doğru hareket ettiğine dair açıklamalara ilişkin, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil" demiş; "Haşdi Şâbi'ye cevabımız farklı olur" şeklinde açıklama yapmıştı.

AF ÖRGÜTÜNDEN RAPOR

Ocak ayının başında Uluslararası Af Örgütü de Haşdi Şabi’nin Sünnilere karşı yargısız infazlar yaptığı ve sistematik şiddet eylemlerinde bulunduğunu açıklayan bir rapor yayınladı.