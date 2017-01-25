Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de kullanılan Weibo isimli internet sitesine bir farenin yük arabasının arkasına bacaklarından gerilerek bağlandığı fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğrafı paylaşan 'jiu lian shan she zhang' rumuzlu kişi, fareyi, bir dükkândan pirinç çalarken yakaladıklarını, bu yüzden de bu cezayı verdiklerini yazdı.

Öte yandan farenin boynuna asılan bir kağıtta "Yapabileceğiniz en iyi şey bu mu? Ölünceye kadar dövseniz de evinizdeki pirinci çaldığımı kabul etmem" yazdığı görülüyor.

FARENİN AĞZINDAN ÖZÜR YAZISI YAZDILAR: BİR DAHA YAPMAYACAĞIM

Bir diğer fotoğrafta ise yine farenin ağzından yazılmış "Bir daha yapmayacağım" ifadeleri göze çarpıyor.