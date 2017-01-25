Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Kurulda 96 "evet" oyuna karşı sadece 4 "hayır" oyu çıktığı belirtilen oturumda Haley, 100 üyeli Senatodaki vekillerin büyük bölümünün desteğini alarak ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi oldu. Yeteri kadar dış politika tecrübesi olmamakla eleştirilen Haley, "Müslümanların ülkeye girişte kayıt altına alınması" önerisine karşı çıkması ve "Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu" yönündeki açıklamalarıyla biliniyor.

Haley'in BM Daimi Temsilcisi olmasına ilişkin Senato Dış İlişkiler Komitesinde gün içinde yapılan oylamadan da 19 "evet", 2 "hayır" oyu çıkmıştı. Başkanlık mücadelesinde ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, "Müslümanların kayıt altına alınması" konusunda Trump'ı eleştiren yorumlar yapmıştı. Bu sonuçla Haley, Savunma Bakanı James Mattis, İç Güvenlik Bakanı John Kelly ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun ardından Trump kabinesinin ABD Senatosunda onaylanan 4'üncü adayı oldu.

Senato Dış İlişkiler Komitesinde geçen pazartesi günü tek oy farkla onaylanan Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson'ın Senato Genel Kurulundaki oylamasının ise gelecek hafta yapılması bekleniyor.