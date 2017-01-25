ABD Başkanı Donald Trump’ın BM Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Güney Carolina Valisi Nikki Haley, senatonun büyük çoğunluğundan aldığı “evet” oyuyla BM Daimi Temsilcisi seçildi. Hindistanlı göçmen bir ailenin kızı olan Nikki Haley, 100 üyeli senatonun 96’sının evet oyunu aldı.ABD’nin BM Daimi Temsilciliğine getirilen Haley, İsrail yanlısı olarak biliniyordu. Bu sonuçla Halley, Trump kabinesinin ABD Senatosu’nda onaylanan 4’üncü adayı oldu.
Trump’ın adayı BM Daimi Temsilcisi seçildi
25.01.2017 - 12:42 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın aday gösterdiği Nikki Haley’i BM Daimi Temsilcisi olarak atadı.
Etiketler : BM,
441178 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/441178.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER