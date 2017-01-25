Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın BM Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Güney Carolina Valisi Nikki Haley, senatonun büyük çoğunluğundan aldığı “evet” oyuyla BM Daimi Temsilcisi seçildi. Hindistanlı göçmen bir ailenin kızı olan Nikki Haley, 100 üyeli senatonun 96’sının evet oyunu aldı.ABD’nin BM Daimi Temsilciliğine getirilen Haley, İsrail yanlısı olarak biliniyordu. Bu sonuçla Halley, Trump kabinesinin ABD Senatosu’nda onaylanan 4’üncü adayı oldu.