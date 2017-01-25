Arıza nedeniyle trenin yaklaştığını gösteren ışıklar ve geçit kapakları çalışmayınca hızlı tren, bir tıra çarptı. Kazada tırın dorse ve kasası ikiye ayrıldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmaması ise tek teselli oldu.
ABD'de tren TIR'ı ikiye böldü
25.01.2017 - 14:13 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Utah eyaletinde hemzemin geçitte feci bir kaza meydana geldi.
Etiketler : abd,trafik kazası,
441225 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/441225.aspx
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