Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, jandarma ekiplerinin eskortluğunda Elbeyli ilçesine getirildi.Güvenlik önlemleri altında sevk edilen silah ve askeri teçhizatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
25.01.2017 - 16:37 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeşitli illerdeki askeri birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcıları ile iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.
Etiketler : suriye askeri sevkiyat,
441260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/441260.aspx
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