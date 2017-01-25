Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısında konuştu.

''İNŞALLAH YANLIŞ SÖYLEMEMİŞİMDİR''

Erdoğan, ''Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabul dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'a en kalbi teşekkürlerimi burada ifade etmek istiyorum.'' dedi.

Sözlerinin ardından ''İnşallah yanlış söylememişimdir.'' diyen Erdoğan'ın sözleri salonu kahkahaya boğdu.

Erdoğan, ''Bu vesileyle şahsıma takdim edilecek Madagaskar Devlet Nişanı içinde teşekkür ediyor, bu nişanın iki ülke dostluğunun sembolü olmasını diliyorum.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü.