Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Latin Amerika ziyareti kapsamında Kolombiya'ya giden Hollande ve Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Cauca'daki Caldono bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kolombiya Barış Anlaşması Özel Temsilcisi Jean Arnault ve FARC liderlerinden Pablo Catatumbo ile görüştü.

Kolombiya'yı yaklaşık 30 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Hollande, mayın temizleme programına ve kaybolanların aranmasına yardımcı olmayı teklif etti.

Hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasına desteğini vurgulayan Hollande, bu anlaşmayı, dünyadaki çatışmaları çözmek için bir model olarak nitelendirdi.

FARC liderlerinden Catatumbo, uluslararası desteğin önemine değinerek "François Hollande'ın ziyareti büyük önem taşımaktadır. Dünyanın beşinci gücünün desteği ve Kolombiya'daki barışa katkısı çok önemli. Şu bir gerçek ki Fransa'nın barış sürecine katılımı ve desteği, anlaşmayı imzaladığımızdan bu yana aldığımız en önemli destek." ifadelerini kullandı.

Fransa, Kolombiya'daki barış sürecini desteklemek için ayrılan AB fonunun yaklaşık yüzde 20'sine katkıda bulunmuştu.

Kolombiya Kongresinde, 29 Aralık'ta FARC ile varılan barış anlaşması çerçevesinde isyancılara af çıkmıştı. Kongrenin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senatoda, nitelikli suçlara karışmamış FARC isyancılarını kapsayacak af yasası onaylanmıştı. Af yasasından, savaş suçu işlemiş ve insan hakları ihlalinde bulunmuş isyancıların yararlanamayacağı bildirilmişti.

Kolombiya halkı, FARC ile hükümet arasında bu yıl imzalanan barış anlaşmasını 2 Ekim'de yapılan referandumda reddetmişti.

Hükümet ile örgüt 24 Kasım'da yeni bir barış anlaşmasına imza atmış, anlaşma 30 Kasım'da Temsilciler Meclisinin onayından geçmişti.