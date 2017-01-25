Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Associated Press'in (AP) pazartesi günkü haberine göre 44'ncü Başkan Barack Obama, halefi Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden saatler önce Filistin'e 221 milyon dolar yardım gönderilmesini onayladı.

AP'ye göre Obama yönetiminin bir süredir serbest bırakılması için Kongre'ye baskı yaptığı fonlar, insani yardım, hukukun egemenliğinin sağlanması, politika ve güvenlik reformları için Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından sağlandı.

ABD yönetiminin Batı Şeria ve Gazze'ye 2015'te sağladığı 355 milyon dolarlık yardımın bir parçası olan bu tutar Kongre'de onaylandı ancak Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki üyeleri Ed Royce ve Kay Granger bu karara karşı çıktı. Kongre'deki "hayır" oyları genellikle yönetim tarafından dikkate alınıyor ancak toplanan fonlar için yasal bağlayıcılığı olmuyor.

Filistin'e yardımın yanı sıra dış ilişkiler için 6 milyon dolar, iklim değişikliği programı için 4 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler için de 1,25 milyon dolarlık bütçe cuma günü Kongre'den geçti.

OBAMA'NIN HAMLESİ SÜRPRİZ OLDU

Business Insider'a konuşan, Demokrasi Müdafaa Vakfı (Foundation for Defense of Democracies) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jonathan Schanzer, Royce ve Granger'ın karara, Filistin'in devletleşme girişimi, şiddetin kışkırtılması, terör suçlamasıyla hapis yatanlara maaş ödenmesi gibi tutumlarının incelenmesi gerekçesiyle karşı çıktığını söyledi.

Obama'nın hamlesini bir "şok ve ilginç mesaj" olarak değerlendiren Schanzer şunları söyledi:

"Obama'nın sorununa dair hareketlerini takip ediyordum ancak bu durum bir kere bile masaya gelmedi. Hiçbir analist Obama'nın böylen bir şey yapacağını beklemiyordu"

Schanzer'a göre nakit için yanıp tutuşan Filistinli yetkililer parayı, "ödenmeyen borçlar için" kullandı ancak karşılığında yolsuzluğun önleneceği ya da şiddetin engelleneceği konusunda herhangi bir garanti verilmedi.

TRUMP, ABD ELÇİLİĞİ'Nİ KUDÜS'E TAŞIMAK İSTİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim yeri inşa etme faaliyetlerini durdurmasını istemiş, İsrail hükümetinden ise söz konusu karara uyulmayacağı yanıtı gelmişti. ABD, BM kararı için oy kullanmayı reddetmişti.

Yeni Başkan Donald Trump ise koyu bir İsrail destekçisi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu gelecek ay için başkent Washington'a davet eden Trump, İsrail'deki ABD büyükelçiliğini her iki taraf için kutsal sayılan Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Mahmud Abbas, bu fikre şiddetle karşı çıkmıştı.