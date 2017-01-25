Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt gazetelerindeki haberlere göre, idam edilen prens, 2010 yılında bir başka prensi öldürmekten suçlu bulunmuştu.

BBC Ortadoğu editörü Sebastian Usher, Körfez ülkelerinde kraliyet ailesinden kişilerin idam edilmesine nadiren de olsa rastlandığını söyledi.

Asılan kişiler içinde iki Kuveytli, iki Mısırlı, bir Bangdaleşli, bir Filipinli ve bir Etiyopyalı olduğu açıklandı.

DÜĞÜN ÇADIRINI ATEŞE VERMİŞTİ

İdam edilen diğer Kuveytli, Nusra el Enezi'ydi. El Enezi 2009 senesinde, eşinin ikinci evliliğini gerçekleştirmesini engellemek için düğün çadırını ateşe vermekten suçlu bulunmuştu. Yangında çoğu kadın ve çocuk, 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası haber ajansları; söz konusu infazların, petrol zengini ülkede yaklaşık dört yıl sonra gerçekleştirilen ilk idamlar olduğuna dikkat çekti.