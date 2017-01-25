Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donald Trump'ın 20 Ocak'ta 45'inci ABD Başkanı olarak yemin edip resmen göreve başlaması Almanya'da ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerin geleceğine yönelik tartışmaları artırdı.

Trump, Alman Bild gazetesine göreve başlamasından kısa süre önce verdiği röportajda, ABD dışında üretilen ancak bu ülkeye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerekeceğini belirterek, Alman otomobil üreticilerine yüzde 35’lik ithalat vergisi uygulamak istediğini ifade etmişti.

ABD Almanya'nın önemli otomotiv müşterilerinden

Trump’ın bu açıklamaları, otomobil üreticisi ülke konumunda olan Almanya'da tepkiyle karşılandı. Zira ABD, Almanya'nın en önemli otomotiv müşterileri arasında yer alıyor.

ABD'nin yeni yönetiminin ithalat vergisine başvurması aynı zamanda Meksika gibi ülkelere yatırım yapan Alman firmalarını da kara kara düşündürüyor.

Trump'ın röportajı sonrasında BMW, Daimler ve Volkswagen'in hisselerinde düşüşler yaşandı. Almanya'nın üç önemli otomobil üreticisi de ABD’ye ihracat yapmak amacıyla üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu Meksika'daki fabrikalara milyarlarca avro tutarında yatırım yapmıştı.

ABD, Almanya’nın en önemli ticaret ortağı

AA muhabirinin Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) derlediği verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, son verinin mevcut olduğu 2015 yılında 1 trilyon 193,5 milyar avroluk ihracat, 949,2 milyar avroluk ithalat ile rekor kırdı.

2015’te en fazla ihracatın yapıldığı ABD, Almanya’nın en büyük ticaret ortağı haline geldi. Almanya bu dönemde ABD'ye 113,7 milyar avroluk ihracat, bu ülkeden ise 60,2 milyar avroluk ithalat yaptı. Böylece Almanya ile ABD'nin ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 174 milyar avroya ulaştı.

ABD’ye yapılan ihracatın ana kalemlerini 34,1 milyar avroyla motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar oluşturdu.

2015 yılında Almanya, dünya genelinde 226,7 milyar avroluk motorlu taşıt, römork ve yarı römork ihraç etti. ABD, yalnızca genel ihracat için değil aynı zamanda söz konusu ürün grubunda yüzde 15'le büyük satın alım yapan ülkeler listesinde birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 13'le Birleşik Krallık ve yüzde 8'le de Çin izledi.