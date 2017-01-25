Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), sığınmacıların gelişini önlemek için 5 ülkenin 3 ay daha Schengen'i askıya alarak sınır kontrolleri yapmaya devam etmesine izin verilmesini istedi.

AB Komisyonu, Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç'in 3 ay daha sınır kontrolü yapmasını önerdi. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, dış sınırların idaresi ve Schengen bölgesinin korunması amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına rağmen henüz hedefe ulaşılamadığı belirtildi.

AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "İç sınırlardaki kontrollerin kaldırılması için ciddi ölçüde ilerleme kaydedildi. Ancak bunu daha da artırmamız lazım. Bu nedenle, ilişkili ülkelerin 3 ay daha geçici sınır kontrolleri yapmayı sürdürmesini öneriyoruz." dedi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos ise Schengen'in AB entegrasyonunun en büyük başarılarından biri olduğunu ve en kısa sürede geçici sınır kontrollerini kaldırılmasını istediğini ifade etti.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sığınmacı akışına karşı alınan önlemleri sürekli olarak güçlendirdiklerini dile getiren Avramopulos, "Ancak henüz o noktada (sınır kontrollerin kaldırılması) değiliz. Bu yüzden de AB Konseyine, üye devletlerin sınır kontrollerini 3 ay daha uzatmasına izin vermesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

AB Konseyinin, öneriyi kabul etmesi durumunda 12 Şubat'ta sona ermesi gereken uygulama 3 ay daha uzatılacak. Üye devletlerin temsilcilerinden oluşan Konseyin, öneriye onay vermesine kesin gözle bakılıyor.

Kontrol yapılan sınırlar

Avusturya, Macaristan ve Slovenya ile olan sınırlarında; Almanya, Avusturya sınırında; Danimarka, Almanya ile feribot hattı olan limanlar ile Almanya kara sınırında; İsveç, Güney ve Batı Polis Bölgesi ile Danimarka ile arasındaki Öresund Köprüsü'nde; Norveç de Danimarka, Almanya ve İsveç'le feribot hattı olan limanlarında kontroller gerçekleştiriyor.

Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç, 2015'in sonuna doğru aşamalı olarak sınır kontrollerine başlamıştı. AB'nin en büyük başarısı olarak görülen Schengen'in askıya alındığı uygulama eleştirilse de 3 ayda bir uzatılmıştı.

Avrupa'ya 2015 yılında bir milyondan fazla sığınmacı gelmiş, 18 Mart 2016'da Türkiye ile varılan mutabakatın ardından ortlama günlük geçişler 6 binden 80'e kadar gerilemişti.