Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Strazburg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kuruluna hitap eden Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Avrupa'da son dönemde yükselen popülist politikalar, radikal söylemler, yabancı düşmanı ve Avrupa karşıtı hareketlerin hem Avrupa Birliği (AB) hem de Avrupa Konseyi değerlerini tehdit ettiğini kaydetti.

Iohannis Avrupa'nın daha çok kendi içerisinde yükselen sorunlar ve tehditlere odaklanması gerektiğini belirterek, "Avrupa dürüst olmalı. Genellikle medyayı, göçmenleri suçluyoruz. Bence bir ayna olmalıyız. Avrupa’da sorunlarımız var. Avrupa'nın popülizm, radikalleşme, yabancı düşmanlığı ve Avrupa karşıtlığı gibi tehlikelerle mücadele etmesi ve bu tehlikelere karşı acilen adım atılması gerek." diye konuştu.

"İnsanlara başka şey söylüyor sonra başka şeyler yapıyoruz"

Avrupalı siyasilerin gerçek sorunlara daha çok vakit ayırması ve öz eleştiri yapmasının vaktinin geldiğini dile getiren Iohannis, "Siyasi kampanyalar sırasında insanlara başka şey söylüyor sonra başka şeyler yapıyoruz. Seçmenlerin yaptıklarımızı anlamayacağını sanıyoruz. AB’nin bir çok sorunu var ve ben bunu AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde tüm liderlere söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da halk ve kurumlar nezdinde güven bunalımına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Iohannis , "Bizim inşa ettiğimiz kurumlar artık çok güvenilir değil." dedi.