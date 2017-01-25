Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri, 2007 yılında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nca sorgulandı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, "Türkiye'ye gönderilen belgeler, FETÖ üyelerince yok edildi. Çünkü o notlarda henüz başlamamış Ergenekon ve 28 Şubat soruşturmalarının sanık isimleri vardı" denildi.



İddianameye göre, FETÖ’nün sözde imamlarından kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil ve istihbarat sorumlusu Murat Karabulut'un 2007'de New York'ta havalimanında FBI yetkililerince sorgulandı. Yapılan aramada zanlıların üzerinden çıkan notlar, Ergenekon ve 28 Şubat soruşturmalarına dair dikkat çekici noktaları ortaya koydu.



İddianamede "Ergenekon davası soruşturma süreci dahi başlamamışken, Özdil'in 18 Nisan 2007'de ele geçirilen notları arasında davalarda yargılanacakların isimlerinin yeraldığı notların yer almasının, davanın önceden planlanıp kurgulandığını, Fethullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekatın bir parçası olduğunu, talimatın yurt dışından canlı kurye ile geldiğini ispatlamıştır" ifadelerine yer verildi.



İddianameye göre, FBI irtibat görevlileri, 5 Kasım 2007'de, Amerika'da sorgulanan Özdil ve Karabulut ile ilgili 14 sayfa belgeyi, zanlılardan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz'a elden teslim etti.



Ancak bu şekilde örgütün eline geçen belgeler, eski İstihbarat Daire Başkanı ve FETÖ tutuklusu Ramazan Akyürek'in bilgisi dahilinde imha edildi.



Akyürek'in de yer aldığı 18 eski istihbarat görevlisi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.