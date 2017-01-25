Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'ın en işlek bölgelerinden birinde ve Beyaz Saray'a 4 blok mesafede yer alan 82 metre yüksekliğindeki bir vince tırmanan 7 Greenpeace üyesi, ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etmek için bir vincin üzerine "Diren" yazılı bir afiş astı.

Greenpeace Sözcüsü Travis Nichols, Trump'ın başkanlığının ve çevreyle ilgili politika önerilerinin protesto edildiği ve hafta sonu gerçekleşen eylemlere bu şekilde katkı yaptıklarını söyledi.

Cuma günü göreve başlayan Trump, salı günü Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları için başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurmuştu. Aynı gün Trump, söz konusu projelerin çevre rdüzenlemelerini hızlandıracak bir başkanlık emri daha imzalamıştı.