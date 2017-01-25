Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, yeni Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini öngören emri imzaladığını açıkladı. Seçim döneminde, Meksika'dan gelen kaçak göçmenleri önlemek için birçok kez sınıra duvar öreceğini kaydeden Trump'ın vaadi, başkanlık görevini devraldıktan 6 gün sonra gerçekleşti.

SIRADA "MÜSLÜMANLARIN ABD'YE ALINMAMASI" VAR

Seçim kampanyası döneminde "Müslümanların ABD'ye alınmaması" önerisini de yapan ve sonraki açıklamalarında bununla "daha sıkı güvenli prosedürlerini kastettiğini" söyleyen Trump'ın, imzalayacağı kararnameyle birçok ülkeden gelen göçmenlerin birkaç aylığına ülkeye girişini yasaklayacağı öne sürüldü.

Bazı medya kuruluşlarında "4 ay" olarak belirtilen sürenin ne kadar olacağının, söz konusu kararnamenin açıklanmasıyla netleşmesi bekleniyor.

MEKSİKALI BAKAN ABD'YE GİDİYOR

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Vedegaray'ın bugün Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor. Washington Post gazetesi ve CNN televizyonu Trump'ın bugün Ulusal Güvenlik Dairesi ve göçle mücadele yetkilileriyle görüşme planladığını bildiriyor.

MEKSİKA ABD'YE BAĞIMLILIĞI TARTIŞIYOR

Meksika ise Trump döneminin başlamasıyla birlikte iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme girileceğini açıklamıştı. Devlet Başkanı Pena Nieto salı günü yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin ABD'ye bağımlılığını azaltmak istediklerini ve Brezilya ile Arjantin gibi Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerin yeniden yapılandırılacağını kaydetmişti. 31 Ocak'ta Trump ve Nierto'nun bir araya gelmesi bekleniyor.