Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atina Rasathanesinden yapılan açıklamada, saat 20.50’de meydana gelen depremin merkez üssünün Girit’in doğusunda yer alan Sitia bölgesi açıkları olduğu belirtildi. Girit Adası’nın neredeyse tamamında hissedildiği bildirilen depremde, ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.