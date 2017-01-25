Atina Rasathanesinden yapılan açıklamada, saat 20.50’de meydana gelen depremin merkez üssünün Girit’in doğusunda yer alan Sitia bölgesi açıkları olduğu belirtildi. Girit Adası’nın neredeyse tamamında hissedildiği bildirilen depremde, ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.
Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem
25.01.2017 - 23:32 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz’de Girit Adası’nın doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : akdeniz deprem,son deprem,
441356 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/441356.aspx
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