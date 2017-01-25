Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki savaşın ilk dönemlerinden bu yana Türkiye'nin yapılmasını istediği ancak Obama yönetiminin yanaşmadığı 'Suriye'de güvenli bölge' planı için ABD'nin yeni başkanı Donald Trump harekete geçti.

Reuters'in haberine göre Trump, Savunma Bakanı adayı emekli Orgeneral James Mattis'e güvenli bölge oluşturulması talimatı verdi.

Haberde Trum'ın, Pentagon'un Suriye'de bir güvenli bölge oluşturması için plan hazırlanması ve kısa sürede bu güvenli bölge için çalışmalara başlanmasını istediği öne sürüldü.

Beyaz Saray'dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.