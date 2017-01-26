Kremlin'den ABD'nin "Suriye'de güvenl bölge oluşturulmalı" açıklamasına cevap geldi. Yapılan açıklamada, "ABD güvenli bölge oluşturmadan önce sonuçlarını düşünmeli." denildi.
TRUMP: SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURACAĞIM
ABC Televizyonu'na konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise koltuğunu devraldığı Barack Obama'nın Orta Doğu politikalarındaki çizgisinden uzaklaşarak, 6 yıldır savaşın sürdüğü Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturacağını söylemişti.
TÜRKİYE DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Güvenli koridor önerisini daha önce Türkiye gündeme getirmiş ancak uluslararası toplumdan destek bulamamıştı.