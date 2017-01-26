Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Penza kentindeki bir termik santralde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti.

TASS haber ajansına göre; Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın merkezi termik santraldeki patlamada yaralıların olduğunu açıkladı. Patlama, 600 metrekarelik bir alanda metal yapıların çökmesine neden oldu.

Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı, santralde bir patlama meydana geldiğini doğrularken, bölgedeki can kaybına ilişkin bilgi vermedi.

Olayın şehrin elektrik şebekesine zarar vermediği bildirildi.

'Patlama kaynak çalışmaları sırasında yaşandı'

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın kaynak çalışmaları sırasında meydana geldiği ve patlama sonrası santraldeki turbo jeneratörlerden birinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.

FSB'nin (Federak Güvenlik Servisi) Penza bölge idaresi, termik santraldeki 5. türbinin bulunduğu bölgede çatının çökmesi sonucunda patlama yaşandığını açıkladı.

Açıklamada "Çöken çatı, gaz iletim borularına zarar verdi. Bunun sonucunda patlama meydana geldi. Kentteki tüm arama-kurtarma ekipleri olay yerine intikal ettirildi. Uzmanlar, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma yapıyor" ifadelerine yer verildi.

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