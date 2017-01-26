Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neyse ki talihsiz olay kazayla noktalanmadı. Park halindeki araçların arasından ilerleyen otomobil, yol kenarındaki tümseği aşıp yeniden yola girdi. O anlar ve kadın sürücünün yaşadığı panikse kameraya yansıdı.