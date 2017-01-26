Neyse ki talihsiz olay kazayla noktalanmadı. Park halindeki araçların arasından ilerleyen otomobil, yol kenarındaki tümseği aşıp yeniden yola girdi. O anlar ve kadın sürücünün yaşadığı panikse kameraya yansıdı.
Kadın sürücünün eğrisi doğrusuna denk geldi
26.01.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da acemi kadın sürücünün ayağı gaz pedalına takılınca otomobil kontrolden çıktı.
Etiketler : rusya,acemi sürücü,
441558 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/441558.aspx
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