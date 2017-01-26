Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Fetih hareketi Devrim Konseyi toplantıları sırasında yaptığı açıklamada, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerine karşı harekete geçmek ve Batı Şeria ile Kudüs'te yeni konut inşasını engellemek için uluslararası görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

"İsrail hükümetinin yeni konut inşasını onaylamasının tehlikeli yansımaları olacak." ifadesini kullanan Abbas, Arap ülkeleri başta olmak üzere bazı dost ülkeler ile iletişimde olduğunu ve yeni konutların engellenmesi için adım atacaklarını dile getirdi.

Abbas, Paris konferansında alınan kararların uygulanması konusunu görüşmek üzere 7 Şubat'ta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bir araya geleceğini belirtti.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarına da değinen Abbas, şunları söyledi:

"Donald Trump, başkanlık seçimlerine aday olduğunda büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili vaatlerde bulundu. Biz de seçimi kazandığında, çeşitli uluslararası kesimlerle bu konunun tehlikesi hakkında görüşmeler yaptık. Şu ana dek herhangi bir adım atılmadı. Teyakkuzdayız. Tüm dünyaya bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Eğer bu gerçekleşirse barış süreci için bir felaket olacak."