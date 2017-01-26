Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya hükümetinin, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşması çerçevesinde militanların silah bırakması amacıyla belirlenen toplanma alanlarına 31 Ocak'a kadar gitmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Geçiş ve Normalleşme Bölgeleri Sorumlusu Carlos Cordoba, başkent Bogota'daki başkanlık sarayı Casa de Narino'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umarım militanlar söz verildiği gibi en geç 31 Ocak'ta toplanma alanlarına giderler." dedi.

Hükümetin verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Cordoba, belirlenen tarihte FARC militanlarının toplanma alanlarında olması için tüm desteği vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kolombiya basınında, FARC lideri Rodrigo Londono'nun, "Hükümet, gerekli altyapı çalışmalarını yapmazsa militanların bu bölgelere varış tarihini gözden geçirmek gerekir." açıklaması yer almıştı.

Bu konuda herhangi bir tarih değişikliği talebinin olmadığını aktaran Cordoba, ayrıca bazı alanlarda FARC militanlarının kalacakları yapıları kendilerinin inşa etmesi için de gerekli malzemenin temin edildiğini belirtmişti.

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.