ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanların ülkeye girişine sınırlamalar getireceğine ilişkin Başkanlık kararnamesini imzalayacağıyla ilgili haberlerin ardından, ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) miting ve yürüyüş düzenledi.

New York'un Greenwich Village bölgesindeki Washington Square Park'ta bir araya gelen binlerce Amerikalı, Trump'ı göçmenlik ve Müslüman karşıtı politikaları nedeniyle protesto etti.

Gösteride "Trump'a hayır, KKK'ye (The Ku Klux Klan-siyahi karşıtı faşist örgüt) hayır, Faşist ABD'ye hayır", "Açıkça ve yüksek sesle söyle: Mülteciler buraya hoş geldiniz", "Hepimiz Müslümanız, hepimiz göçmeniz", "Dik dur ve karşı koy", "Yasağa hayır, duvara hayır" sloganları atan göstericilerin taşıdığı pankartlarda ise "Müslüman kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz", "Göçmenlerle değil, cahillikle mücadele et" ve "Bu ülke göçmenler tarafından kuruldu" gibi ifadeler yer aldı.

"Ben de Müslümanım demek için buradayım"

CAIR New York İcra Direktörü Afaf Nasher'ın sunumuyla gerçekleştirilen mitingde söz alan New York'tan Demokrat Partili Kongre Üyesi Nydia Velazquez, "Ulusumuzu geriye götürecek, acı veren politikaları reddediyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmasında, "Her birimiz Halep'teki çocukların resimlerini gördü. Yüreğimizi yaralıyor." diyen Velazquez, "Müslüman kardeşlerimize bu gece, bugün ve gelecekte 'Ben de Müslümanım' demek için buradayım." ifadesini kullandı.

Porto Riko asıllı ilk kadın ABD Kongre Üyesi Velazquez'in ardından New York Belediyesinin üst düzey yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri de birer konuşma yaptı.

"Ben de direnişin bir parçasıyım"

New York Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito konuşmasında, "Şu an benim sesimi de direnişe dahil edin demek için buradayım. Ben de direnişin bir parçasıyım. Hepimizin geçen cumartesi düzenlenen kadınlar yürüyüşü birlikteliğinin güzel enerjisini almaya ihtiyacımız var." dedi.

"Bir Yahudi olarak, Müslüman toplumuyla birlikteyim"

Mitingde konuşan New York kenti saymanı Scott Stringer ise "Bir Yahudi olarak, Müslüman toplumuyla birlikteyim. Çünkü bugün ve her gün New York şehrinde hepimiz bir halkız." ifadesini kullandı.

New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia James de mitingdeki kalabalığa hitabında şunları kaydetti:

"Göçmenlerin ve mültecilerin kanı, teri ve gözyaşı ile daha büyük bir şehir haline geldik. Sınırlarımızı kapatmayacağız. Kıyılarımızı kapatmayacağız. New York'un büyük olmasının nedeni göçmen şehri olmasıdır ve bir sığınak şehridir. Herhangi bir gruba herhangi bir tehdit, siyahi, Müslüman veya Yahudi fark etmez, bu hepimize yönelik bir tehdittir."

"Dayanışma için Müslüman olmaya hazırım"

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, "Katolik olarak yetiştirildim, Episkopal oldum. Sonra ailemin Yahudi olduğunu öğrendim. Dayanışma için Müslüman olmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Başkanlık seçimleri sırasında Trump'ın Müslüman karşıtı söylemlerini protesto etmek amacıyla Amerikalı yönetmen Michael Moore da Trump Tower önüne giderek üzerinde "Hepimiz Müslümanız" yazan bir pankart taşımıştı.