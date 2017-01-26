Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir Mağrib İşleri, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı Abdulkadir Mesahil, Fas'ın Batı Sahra'yı Afrika Birliği'nden çıkaramayacağını söyledi.

Cezayir merkezli Eş-Şuruk News kanalına konuşan Mesahil, ülkesinin Fas'ın Afrika Birliği'ne girmek için Batı Sahra'nın birlikten çıkmasını şart koşması konusundaki duruşuna değindi.

"Fas, Batı Sahra'yı Afrika Birliği'nden çıkartmakta başarısız oldu ve yine başaramayacak." diyen Mesahil, "Fas takriben 33 yıldır Afrika Birliği'nde değil. Şimdi geri dönmek için Batı Sahra'nın çıkmasını istiyor ama bunu başaramayacak." ifadelerini kullandı.

Afrika Birliğine ilişkin kanunun, Fas Resmi Gazetesi'nde 20 Ocak'ta yayımlanmasının ardından Fas'ın 22 Ocak'ta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenecek Afrika Birliği zirvesi öncesinde yeniden birliğe üye olması işlemleri tamamlanmıştı.

Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi'nde 18 Ocak'ta onaylanan Afrika Birliğine katılım yasa tasarısı, 19 Ocak'ta parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi'nden de geçmişti.

Polisario Cephesi'nin "Batı Sahra Cumhuriyeti" olarak Afrika Birliğine üye olmasının ardından 1984 yılında birlikten çekilme kararı alan Fas, 21 Temmuz 2016’da birliğe tekrar döneceğini açıklamıştı.

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına ilhakının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında gerginlik başlamıştı. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürmüştü.