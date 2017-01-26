Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupalı yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konut inşasını onaylayan kararını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olması ve iki devletli çözüme engel oluşturması, Britanya hükümetinin uzun süredir savunduğu görüşüdür." dedi.

Fransa

Fransa Hükümet Sözcüsü Stephane Le Foll, AA muhabirine değerlendirmesinde, karara Birleşmiş Milletler'in de tepki gösterdiğini belirterek, Fransa'nın bu konudaki tutumunun net olduğunu söyledi.

Le Foll, "Bu konuda Fransa, BM kararlarına uygun hareket etmektedir. Yeni yerleşim birimi inşası kararını desteklemiyoruz. Soruna diyalog ve müzakereye dayalı olarak çözüm bulunmasından yanayız." dedi.

İsviçre

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin 24 Ocak 2017'de aldığı kararla işgal alındaki Filistin topraklarına 2 bin 500 yeni konut inşa etme planından üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

İsrail hükümetinin bu kararının Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşası izni verilmesinin ardından alındığı vurgulanan açıklamada, "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve Filistin halkının sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını ihlal etmektedir." uyarısına yer verildi.