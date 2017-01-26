Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün akşam saatlerinde iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Beyrut'ta, bugün Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'da iki buçuk yıl aradan sonra Mişel Avn'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ve sonrasında hükümet kurulduğu için ziyaretinin "destek ziyareti" olduğunu belirten Mogherini, bu yıl içinde yapılması planlanan genel seçimleri de AB olarak desteklediklerini ifade etti.

Mogherini, "Suriye'deki ve çevre ülkelerdeki Suriyeli mülteciler için en çok yardımı sağlayan AB'dir. Bunun yanında AB Suriye'deki krizi sonlandıracak siyasi süreci sonuna kadar desteklemektedir. Suriye'deki soruna muhalefet ve rejimin içinde olduğu Suriyeli bir siyasi çözüm bulunmalıdır, dışarıdan dayatılan bir çözüm değil. Bunu uluslararası toplum sağlayabilir. Bunu bir vekalet savaşından vekalet barışına dönüştürmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

İsrail yönetiminin yeni açıkladığı 2 bin 500 yeni Yahudi yerleşim birimi inşası kararına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Mogherini, "Bizler AB olarak yerleşimleri yasa dışı kabul ediyoruz. Uluslararası toplum bu konuda birleşmiş durumda. Bu konuda alınmış birkaç BMGK kararı bulunuyor. Bizler için BMGK kararları esastır." dedi.

Mogherini, AB'nin amacının Filistin-İsrail konusunda tarafların bir araya getirilerek müzakerelerin devam etmesi olduğunu, Arap girişiminin bu konuda kilit rol oynadığını dile getirdi.

Bakan Basil ise gelecek hafta Lübnan Dışişleri Bakanlığının, Suriye'deki krize çözüm arayan, terörle mücadele ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunu içeren bir konferans düzenleyeceği bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye'de güvenli bölge oluşturmaya hazırlandığına ilişkin haberleri değerlendiren Basil, "ABD yönetimi uluslararası kanunlar çerçevesinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayan bir güvenli bölge formülünden bahsediyorsa, bu Lübnan yönetiminin de başından beri talebidir." diye konuştu.