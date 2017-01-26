Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'da, demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırıldığı 3 Temmuz 2013'ten sonra başta Sina Yarımadası olmak üzere şiddet olayları her geçen gün artarken, ülkede istikrarsızlık da kontrol edilemez bir noktaya ulaştı.

Ülke genelinde birçok bölge, 2013'ten bu yana özellikle güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırılarına sahne oluyor. Bu terör saldırılarının en dikkati çekeni ise 31 Ekim 2015'te 224 kişinin ölümüyle sonuçlanan Rus yolcu uçağının düşürülmesi oldu.

Güvenlik kaynakları, askeri darbeden sonra başlayan olaylar kapsamında Sina Yarımadası'nda sivil ve askeri hedeflere bin 68 saldırı gerçekleştiğini, bu terör olaylarında bin 441 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ülkeyi etkisi altına alan şiddet olaylarında şu ana kadar bin 150 güvenlik mensubu, Rus uçağında hayatını kaybedenler dahil 291 sivil öldü.

Sina Yarımadası'ndaki terör olaylarının faili de Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a katılarak ismini Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis adlı terör örgütü oldu.

Ülkede saldırıların en çok yoğunlaştığı İsrail sınırındaki aşiretler bölgesi Sina'da, Kasım 2013'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılardan bazıları ise şu şekilde:

2013'teki terör olayları

Sina'daki El-Ahraş Askeri Kampı saldırıların yoğun olarak yaşandığı bölgeydi. 19 Ağustos'ta kampa giden askerleri taşıyan araca yönelik saldırıda 25 asker hayatını kaybetti. Ariş kentine bağlı Kemin er-Reyse'ye 10 Kasım'da, bir günde 8 saldırı düzenlendi. Saldırılar, 4 askerin ölümü, 5'inin ise yaralanmasıyla sonuçlandı.

Refah kentinde 11 Eylül'de güvenlik güçlerine ait 2 aracı hedef alan mayınlı saldırıda 6 kişi öldü. Sina'nın güneyindeki Emniyet Müdürlüğünü hedef alan 7 Ekim'deki bombalı saldırıda ise 4 asker ölürken, 50'si yaralandı. 20 kasımdaki Refah -Ariş yolunda askerleri taşıyan otobüse yönelik saldırıda, 11 asker öldü, 37'si yaralandı.

2014'teki terör olayları

Şeyh Zuveyd Refah yolunda 26 Ocak'ta askerleri taşıyan otobüse yönelik saldırı sonucu 4 asker öldü, 11'i yaralandı. Sina'nın kuzeydoğusundaki Sidot bölgesinde 28 Haziran'da güvenlik güçlerine kurulan pusuda 4 asker öldü.

2 Eylül'de Şeyh Zuveyd-Refah yolundaki zırhlı araca yönelik mayınlı saldırıda biri subay 11 asker ölürken, 16 Eylül'deki Refah-Ariş yoluna yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Ekim ayı bu yılın en şiddetli saldırılarının yaşandığı ay olmuştu. 24 Ekim'de Şeyh Zuveyd'in güneyindeki Kerm el-Kavadis'te güvenlik güçleri önce intihar saldırısı ardından da havan mermileri ve ağır silahlarla hedef alındı.

Bu terör olayında 30 kişi hayatını kaybetti, 26'sı yaralandı. Olaydan birkaç saat sonra kontrol noktasına düzenlenen saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sina'nın bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti.

2015'teki terör olayları

29 Ocak'ta 2015'te Ariş kentindeki 101'inci tabur bomba yüklü araçla hedef alındı. Subayların istirahat saatinde yapılan saldırıda 29 asker yaşamını yitirdi, 80'i yaralandı.

Nisan ayının ilk yarısında meydana gelen saldırılarda da güvenlik güçlerinden 17 kişi öldü. 16 Nisan'da devriye görevindeki askeri araca yönelik iki bombalı saldırıda ise 1 asker hayatını kaybetti.

Sina'nın kuzeyinde hakimleri taşıyan otobüse yönelik saldırıda 3 hakim ve 1 savcı öldü. Temmuz'da güvenlik güçlerini hedef alan 19 saldırıda, aralarında 4 subayın da bulunduğu, 17 asker yaşamını yitirdi.

Terör örgütü ağustos ayında stratejisini değiştirme yoluna giderek, ülkeye gelen yabancı turistleri kendine hedef seçti. Terör örgütü mensupları Mısır hapishanelerindeki örgüt mensuplarının serbest bırakılması karşılığında rehin tuttukları Hırvatistanlı turist Tomislav Slubk'ı serbest bırakma teklifinde bulundu. Bu çağrının hükümet tarafından reddedilmesi sonucunda Slubk öldürüldü.

24 Ekim'de Selefi Nur Partisi milletvekili adayı Mustafa Abdurrahman, Kuzey Sina'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ariş'teki bir otelde parlamento seçimlerinin ikinci aşaması gerçekleştirilirken düzenlenen intihar saldırısında 2 hakimle birlikte 3 polis öldü.

2015 yılının en trajik olayı ise Rus uçağının bombalı saldırı sonucu düşürülmesi oldu. 31 ekimde yaşanan terör olayında Rus uçağında bulunan 224 kişi öldü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'a bağlı Sina Vilayeti adlı örgüt üstlendi. Olayın ardından Almanya, Türkiye, ABD, Fransa, Belçika, Hollanda ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke Mısır uçuşlarını durdurdu.

2016'daki terör olayları

El-Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi raporlarına göre, 2016 yılındaki saldırılar 2015 yılına oranla azalsa da 175'i Sina'da olmak üzere, ülke genelinde 199 saldırı düzenlendi.

2016'daki saldırıların en kanlısı, mart ayında Sina'nın kuzeyinde bulunan Ariş kentinde 18 askerin öldüğü saldırı oldu. Ariş'te 6 Ağustos'ta sahil bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında 9 sivil hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

14 Ekim'de Ariş kentinin Zeğdan bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın askerleri hedef alan saldırısında 12 asker ölürken 6 asker yaralandı.

Yılın ilk ayını geride bırakırken 2017'de de Mısır'daki durumun henüz değişmediği görülüyor. Ocak ayında, düzenlenen 8 saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.