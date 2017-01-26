Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmen başlatacak 50. maddenin işletilmesi yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.

Anayasa Mahkemesi'nin 50. maddenin işletilmesi yetkisinin parlamentoda olduğuna hükmetmesinin ardından harekete geçen İngiliz hükümeti, yetkinin kendilerine devredilmesini öngören 2 maddelik bir yasa tasarısı hazırladı.

Bugün parlamentoya sunulan tasarının kabul edilmesi halinde hükümet, Brexit sürecini resmen başlatacak olan Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işletebilecek.

Başabakan Theresa May, milletvekillerinin talebi üzerine yasa tasarısının oylanması öncesinde hükümetin Brexit stratejisinin de resmi bir rapora dönüştürülerek parlamentoya sunulacağını açıklamıştı.

"Avrupa Birliği Yasası 2017" olarak da adlandırılan Brexit yasa tasarısı, söz konusu raporun parlamentoda tartışılmasının ardından oya sunulacak.

Brexit'in ortak pazar ve gümrük birliği dahil AB'nin bütün kurumlarından çıkmayla sonuçlanmasını isteyen "sert" çevrelerin karşısında, ortak pazara erişimin sürmesi karşılığında AB ile arada belirli ölçüde bir serbest dolaşımın yürürlükte kalmasına izin verilmesini isteyen "yumuşak Brexitçiler" bulunuyor.

Başbakan May daha önce yaptığı açıklamalarda hükümetin tutumunun "sert Brexit"ten yana olacağının işaretini vermişti. "Yumuşak Brexit"çilerin parlamentoda önümüzdeki günlerde yapılacak tartışma ve oylamada, hükümetin tutumunu yumuşatacak çok sayıda değişiklik teklifi sunması bekleniyor.

İngiliz hükümeti 50. maddeyi mart sonunda devreye almayı planlıyordu. Sürecin resmen başlamasını takip eden 2 yılın sonunda ülke AB’den ayrılmış olacak.

DAVA SÜRECİ

May, AB ile ayrılık müzakerelerini başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin devreye alınmasının kendi inisiyatifiyle olacağını ileri sürerken, Gina Miller adlı İngiliz iş kadını ile Dier Dos Santos adlı berber 50. maddenin devreye alınabilmesi için parlamento kararı gerektiği iddiasıyla hükümeti dava etmişti.



Yüksek Mahkeme 3 Kasım'da Miller ve Santos'un tezleri lehinde karar vererek, AB'den ayrılma süreci başlatılmadan konunun milletvekillerinin oyuna sunulması gerektiğine hükmetmişti. Hükümet ise kararı Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi de salı günü Brexit sürecini resmen başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin parlamentoda olduğuna hükmetmişti.



İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı