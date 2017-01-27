Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının en kısa zamanda iptal edilerek yeni bir reformla değiştirileceğini ifade ederken, ABD ekonomisine dair yapmak istediği planları da açıkladı.

Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Parti liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Trump, 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformuyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Seçim kampanyası sırasında ABD'nin altyapısını "eski" olarak nitelendiren ve bu alanda harcamaların artacağını vadeden Trump, bugünkü konuşmasında, "Altyapımızın çok ciddi sorunları var. Ancak, öncelikle var olan altyapımızı düzelteceğiz. Ondan sonra yol, tünel, köprü, havalimanı gibi yeni altyapı harcamaları yapacağız." dedi.

Donald Trump, "cesur vergi reformları" yaparak ABD'deki orta sınıf hane halkının ve Amerikalı işletmelerin vergilerilerini "önemli ölçüde düşüreceğini" ifade etti.

ABD'de sosyal yardım alan bireyleri işgücüne katmayı planladığını dile getiren Trump, ABD'de satılan malların yeniden "ABD'de üretilmiştir" damgası taşıyacağını vurguladı.

"NAFTA korkunç bir anlaşma"

ABD'nin de dahil olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) "korkunç" olarak nitelendiren ABD Başkanı, anlaşmanın yeniden müzakereye açılacağını ve gelecekte ülkesinin sadece "adil" ticaret anlaşmaları imzalayacağını bildirdi.

Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "ABD'nin Meksika'yla olan ticaretinde 60 milyar dolarlık bir açığı var. NAFTA, en başından beri tek taraflı bir anlaşma oldu. Bundan istihdam ve işletmeler zararlı çıktı." ifadesini kullanmıştı.

Pazartesi günü bir Başkanlık Kararnamesi imzalayan Donald Trump, ABD'yi, Asya-Pasifik Bölgesi'nde toplam 12 ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çektiğini duyurmuştu.

Trump ayrıca, ABD'de kaya petrolü, kaya gazı ve temiz kömür üretimini artırarak, ülkede enerji sektörünün "tam gücünü serbest bırakacağını" vurgularken, ABD'de son yıllarda kapanan kömür madenleri nedeniyle işlerini kaybeden işçileri madenlere döndürme sözü de verdi.