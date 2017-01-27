Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etti.
Fransız mahkemesi 'soykırım' yasasını iptal etti
27.01.2017 - 00:36 | Son Güncelleme: 27.01.2017 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etti.
Etiketler : fransa,soykırım,ermeni,
441676 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/441676.aspx
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