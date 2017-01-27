Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bu ülkeye gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhuriyetçi Partinin Philadelphia'daki toplantısında yaptığı konuşmada Trump'a, "Putin'e karşı dikkatli olması" tavsiyesinde bulundu.

"ABD VE İNGİLTERE DÜNYAYA AYNI İLKELERLE BAKIYOR"

İngiltere Başbakanı May, Philadelphia'daki Cumhuriyetçi Parti liderleri toplantısında ABD-İngiltere ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının önemli bir bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin "güçlü ve sağlam" olduğunu anlatan May, ABD ile İngiltere'nin aynı ilkeler etrafında dünya meselelerine baktığını vurguladı.

MAY: RUSYA'YLA İLİŞKİ KUR AMA DİKKATLİ OL

Daha önce Rusya ile ilişkileri düzeltmek istediğini ifade eden Trump'a "tedbirli olması" tavsiyesinde bulunan May, "Rusya'ya gelince, Başkan Reagan'ın da Mihail Gorbaçov ile müzakere ederken takındığı 'güven, fakat doğrula' tavrını takınmakta fayda var. Ayrıca Başkan Putin'e gelince 'ilişki kur ama dikkatli ol' tavsiyesinde bulunurdum." ifadelerini kullandı.

MAY, MOSKOVA'NIN ADIMLARININ DİKKATLİ İZLENMESİ TAVSİYESİNDE BULUNDU

Rusya'nın Kırım'daki işgalini de eleştiren May, Moskova'nın adımlarının dikkatli ve yakından izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

DEAŞ İLE MÜCADELEDE ABD VE İNGİLTERE ORTAK

May, ABD ile İngiltere'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede çok kararlı iki ortak olduğunu belirtti. DEAŞ'ın İslam dininin adını kullanarak yaptığı işlerin tüm Müslümanlara mal edilemeyeceğini vurgulayan Theresa May, İngiltere'de de çok sayıda Müslüman vatandaşın üretken ve barışçıl şekilde yaşadığını anlattı.

MAY İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMAYA DA DEĞİNDİ

İran'la nükleer anlaşmaya da değinen May, anlaşmanın zorluklar ve dikkatle takip edilmesi gereken maddelerle dolu olduğunu ancak işlediği ölçüde Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellediğini kaydetti. May ayrıca, uluslararası kurumların fonksiyonlarının çok önemli olduğunu ancak bu kurumların sorgulanır hale geldiğini ve reform ihtiyacının öne çıktığını sözlerine ekledi.

MAY, TRUMP'IN İLK YABANCI DİPLOMATİK KONUĞU OLACAK

Başkent Washington'da bugün Trump ile görüşecek İngiltere Başbakanı May, 20 Ocak'ta görevi devralan yeni ABD Başkanı'nın ilk yabancı diplomatik konuğu olacak.