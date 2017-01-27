Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Merkel, başkent Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bir araya gelerek ağırlıklı olarak Avrupa Birliğini (AB) ilgilendiren konuları ele alacaklarını ifade etti.

Merkel, görüşme öncesinde Hollande ile yaptığı açıklamada, Berlin'de geçen yılın sonunda Noel pazarında yaşanan terör saldırısının gerçekleştirildiği alana giderek kurbanları anacaklarını belirterek, "Bu tehdidi ancak birlikte önleyebileceğimizi düşünüyoruz. Oraya gidişimizle de kendi yaşam tarzımıza karışılmasına izin vermeyeceğimizi göstermek istiyoruz. Bunu, Parisliler ve Fransızlar bize kesin şekilde gösterdi." dedi.



Terörle mücadelede birbirlerine sıkıca bağlı olduklarını vurgulayan Merkel, AB'yi büyük sınavların beklediğini, tüm üye ülkelerin terörle mücadelenin yanı sıra ekonomik konularda, iklim değişikliği, ticari anlaşmalar ve dijital iç pazarın kurulmasında daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.



AB'nin önemi konusunda Hollande ile görüş birliği içinde olduklarını belirten Merkel, AB'nin, üye ülkelerde ve AB sınırları dışında ortaya çıkan sorunları ancak birlikte çözebilecekleri yönünde de Hollande ile benzer görüşleri paylaştıklarını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Hollande da Berlin'deki terör saldırısının gerçekleştiği meydana gideceklerini hatırlatarak, "Bir kez daha dayanışmamızı sergileyeceğiz. Aynı zamanda, ne olduğumuz konusunda da gururumuzu ve özgür ülkeler, demokratik ülkeler, dünyada temsil ettiğimiz değerleri savunan bir Avrupa olduğumuzu göstereceğiz." diye konuştu.



Kendilerini ve sınırlarını koruyacaklarını ifade eden Hollande, "Kendi güvenliğimizi sağlayacağız. Ama elbette değerlerimizi de taşıyacağız. Bunun için Avrupalıyız." dedi.



Fransa'nın kendini savunmak için yeterli imkanları bulunduğu ancak birlikte daha güçlü olacaklarını dile getiren Hollande, kurmak istedikleri pazarlar sayesinde de daha fazla refaha kavuşmak istediklerini vurguladı.



ABD Başkanı Donald Trump ile yeni ticaret kuralları konusunu görüşmek durumunda olduklarını ve kendi inandıkları konularda taviz vermeyeceklerinin altını çizen Hollande, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra 27 üye ülkeyle birliği yeniden nasıl şekillendireceklerini de konuşmaları gerektiğini söyledi.



Hollande, gittikçe artan popülizm tehdidine de değinerek, bazı ülkelerin iç düzenlerini tehdit ettiği için popülizmle de mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.