Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New Brunswick Eyalet Başbakanı Brian Gallant, Caraquet kentinde düzenlediği basın toplantısında, şiddetli buz fırtınası yüzünden enerji nakil hatlarında ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Gallant, 130 bini aşkın evin elektriksiz kaldığını belirtti. Jeneratörle ısıtılan bir evde zehirlenen aynı aileden 4 kişiden ikisinin öldüğünü, ikisinin hastaneye kaldırıldığını dile getiren Gallant, eyalet sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi. Eyalet elektrik idaresi de 300 görevlinin elektrik iletim hatlarını onarmaya çalıştığını duyurdu.

39 ISINMA MERKEZİ AÇILDI

New Brunswick Eyalet Hükümeti tarafından elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan ısınma sorununa çözüm için eyalet genelinde 39 noktaya ısınma ve acil durum merkezi açıldı. Halka yapılan duyurularda, elektriği olmayanların bu merkezlere gitmeleri isteniyor. Isınma merkezlerine sığınanlara ise Kanada Kızılhaç Örgütü tarafından yatacak yer, battaniye, giyecek ve yiyecek veriliyor.

"ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

New Brunswick'in kuzeydoğusundaki Tracadie, Shippagan ve Lameque kentlerinin belediye başkanları "acil durum" ilan ederek yardım talebinde bulundu. Her üç kentte de buz fırtınası nedeniyle elektriklerin kesildiği bildirilen acil durum çağrısında, en yakın yerleşim birimlerinden yardım istendi. New Brunswick'i diğer eyaletlere bağlayan karayollarında ulaşımın güçlükle sağlandığı, bazı bölgelerin ise ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Şiddetli kış koşulları yüzünden eyaletteki okullarda eğitim öğretime ara verildi. Uçak seferleri ise güçlükle yapılabiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu New Brunswick'te saatte 30 ila 50 kilometre hızla esen buz fırtınasının, eyalet genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.