Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, koltuğa oturduktan sonra ikinci televizyon mülakatını Fox News kanalına verdi. ABD’nin bütün mülteci programını 120 günlüğüne durdurmayı, Suriye’den ise ikinci talimata kadar hiçbir mültecinin alınmamasını öngören bir başkanlık kararnamesi taslağının kamuoyuna yansımasının ardından söz konusu tedbirleri savunan Trump “Ülkeye giren insanların çoğunda kötü niyetler olmayabilir ama bazıları kötü niyetli. Bu işi şansa bırakamayız” dedi. Putin şöyle devam etti: “Putin’i tanımıyorum ama Rusya ile geçinebilirsek bu hem bizim hem de Rusya için harika olur. Birlikte çıkıp DAEŞ'e gününü gösteririz, çünkü DAEŞ gerçekten bir hastalık.”

SEÇİM SONRASI İLK “ALO”

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump bugün telefonda görüşecek. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD basınında çıkan haberlerin sorulması üzerine “Evet, bu bilgiyi onaylıyorum” ifadesini kullandı. Trump, seçim kampanyası döneminde Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda ılımlı mesajlar vermişti.

Öte yandan Trump’ın, yeni Savunma Bakanı James Mattis’in yemin töreni için Pentagon’a yapacağı ziyarette bakanlık yetkililerinden terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin kapsamını genişletecek bir plan hazırlamalarını isteyeceği öne sürüldü. Trump’ın Rakka’da Amerikan kara unsurları ve helikopterlerinin de kullanılmasını içeren daha etkin bir mücadele planının 30 gün içinde hazırlanmasını talep edeceği öğrenildi.