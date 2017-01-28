Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi ile imzalanan, Avustralya yönetimindeki gözaltı merkezlerinde tutulan mülteci ve sığınmacıların ABD’ye yerleştirilmesi anlaşmasının Trump döneminde de geçerli olduğunu söyledi.Başbakan Turnbull, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine mülteci alımını geçici olarak durdurması kararını değerlendirdi.

Güney Avustralya’nın Port Lincon kentinde gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turnbull, Obama yönetimi ile imzalanan anlaşmanın devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.Avustralya’ya teknelerle ulaşmayı başardıktan sonra yakalanan sığınmacıları Papua Yeni Gine’deki Manus Adası ile Pasifik ülkesi Nauru'da kurduğu gözaltı merkezlerinde tutan Avustralya, mülteci ve sığınmacıları ABD’ye göndermek üzere Kasım 2016’da Obama yönetimi ile anlaşmaya varmıştı.