Trump, açıklamasında, “Radikal teröristleri ABD dışında tutmak için yeni tedbirler hazırlıyorum ve bunu ülkemi ve halkımı sevdiğim için yapıyorum" dedi. Trump, Suriyeli mültecilerin ABD’ye girişini yasakladığını ve ABD’nin yıllık kabul edeceği mülteci sayısını 110 binden 50 bine düşürdüğünü bildirdi. Öte yandan, 7 Müslüman ülkeden ABD’ye gelen ziyaretçilerin 3 ay boyunca ülkeye girişi durduruldu. Bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu bildirildi.
Trump, Suriyeli mültecilerin ABD’ye girişini yasakladı
28.01.2017 - 11:18 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Suriye’den gelen mülteci kabulünü durdurdu ve mülteci başvuruları 4 ay boyunca askıya alındı.
Trump, açıklamasında, “Radikal teröristleri ABD dışında tutmak için yeni tedbirler hazırlıyorum ve bunu ülkemi ve halkımı sevdiğim için yapıyorum" dedi. Trump, Suriyeli mültecilerin ABD’ye girişini yasakladığını ve ABD’nin yıllık kabul edeceği mülteci sayısını 110 binden 50 bine düşürdüğünü bildirdi. Öte yandan, 7 Müslüman ülkeden ABD’ye gelen ziyaretçilerin 3 ay boyunca ülkeye girişi durduruldu. Bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu bildirildi.
Etiketler : trump,mülteciler,
442030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/442030.aspx
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