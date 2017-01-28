Dehşete düşüren kaza Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşandı. New York’ta kontrolden çıkan bir kamyonet, içinde yolcuların bulunduğu otobüsü adeta delerek içine girdi. Kaza sonrası otobüste can pazarı yaşanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
Kamyonet otobüsün içine girdi!
28.01.2017 - 12:35 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kontrolden çıkan kamyonet otobüsün içine girdi.
Etiketler : trafik kazası,
442049 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/442049.aspx
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