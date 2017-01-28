Kum ve İsfahan eyaletlerinde de hastalığın yayılma riskinin  bulunduğunu aktaran Nebipur, "Kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 5 ila 6  milyon civarında." ifadesini kullandı.
 
Nebipur, İran'ın göçmen kuşların rotası üzerinde olmasından dolayı  hastalığın henüz kontrol altına alınamadığını dile getirdi.
 
 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2003-2008 yılları arasında dünya  genelinde 245 kişinin ölümüne yol açan kuş gribi, göçmen kuşlardan yerli  kanatlılara onlardan da insanlara geçiyor.