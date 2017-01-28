Kum ve İsfahan eyaletlerinde de hastalığın yayılma riskinin bulunduğunu aktaran Nebipur, "Kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 5 ila 6 milyon civarında." ifadesini kullandı.
Nebipur, İran'ın göçmen kuşların rotası üzerinde olmasından dolayı hastalığın henüz kontrol altına alınamadığını dile getirdi.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2003-2008 yılları arasında dünya genelinde 245 kişinin ölümüne yol açan kuş gribi, göçmen kuşlardan yerli kanatlılara onlardan da insanlara geçiyor.
İran'da kuş gribi! Hızla yayılıyor...
28.01.2017 - 16:21 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuş gribinin İran'ın 15 eyaletine yayıldığı uyarısında bulunan Tahran Tavuk Üreticileri Birliği Müdürü Nasır Nebipur, "Kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 5 ila 6 milyon civarında" açıklamasını yaptı.
Kum ve İsfahan eyaletlerinde de hastalığın yayılma riskinin bulunduğunu aktaran Nebipur, "Kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 5 ila 6 milyon civarında." ifadesini kullandı.
Etiketler : kuş giribi,iran,
442123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/442123.aspx
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